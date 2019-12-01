Certifica Secretaría de Salud Entornos laborales saludables en el municipio Querétaro

Querétaro, Querétaro, 20 de enero del 2026.- La titular de la Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro, Martina Pérez Rendón, encabezó la ceremonia de entrega de placas que acreditan la certificación de diez edificios del municipio de Querétaro como Entornos Laborales Saludables y 100 por ciento Libres de Humo de Tabaco, reconocimientos que refrendan el compromiso institucional con la protección, promoción y fortalecimiento de la salud de las y los trabajadores.

Durante su mensaje, Pérez Rendón destacó que un Entorno Laboral Saludable es aquel que integra prácticas, políticas y condiciones orientadas a favorecer la salud física, mental y social de las personas, convirtiéndose en un espacio estratégico para impulsar acciones de promoción de la salud y fomentar estilos de vida saludables entre la población trabajadora.

Asimismo, subrayó que la colaboración entre el personal de promoción de la salud y las y los trabajadores de los entornos certificados permitió generar ambientes accesibles y favorables para el fortalecimiento de capacidades individuales, brindando herramientas que promueven el autocuidado, el empoderamiento personal y el impulso de los determinantes positivos de la salud.

El secretario de Desarrollo Social del municipio de Querétaro, Juan José Ojeda Dorantes, reconoció la asesoría brindada por los profesionales de la Jurisdicción Sanitaria No. 1 y agradeció al personal de las distintas dependencias por su participación activa en las acciones realizadas para la obtención de esta certificación.

Los edificios certificados son: Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de Derechos Humanos e Inclusión Social, Hogar de Transición “Cambiando Vidas, Centro de Desarrollo Comunitario La Vía, Casa del Adulto Mayor Nänxu, Casa del Adulto Mayor Cayetano Rubio, Centro Cultural Comunitario del Adulto Mayor Epigmenio González, Casa del Adulto Mayor Casona, Centro Cultural Comunitario del Adulto Mayor Felipe Carrillo Puerto y Casa del Adulto Mayor Josefa Vergara.

En el evento se contó con la presencia del comisionado del Consejo Estatal Contra las Adicciones de la SESA, Adolfo Ríos Méndez; el subcoordinador general Médico de Servicios de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ), Francisco José Rivera Pesquera; el director de la Jurisdicción Sanitaria No. 1, Pedro Muñiz Ugalde, entre otras personalidades.