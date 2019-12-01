CECA y ligas de futbol fortalecen acciones de prevención de adicciones y salud mental en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 21 de noviembre del 2025.- El comisionado del Consejo Estatal contra las Adicciones (CECA) de la Secretaría de Salud (SESA) del estado, Adolfo Ríos Méndez, encabezó una reunión con presidentes y representantes de las ligas de futbol de Querétaro, con el propósito de fortalecer la prevención de adicciones y promover el cuidado de la salud mental a través del deporte. El encuentro buscó impulsar acciones comunitarias que integren a la población joven, a las familias y a diversos sectores sociales, fomentando entornos saludables y protectores.

Durante la reunión, Adolfo Ríos Méndez propuso la realización de torneos relámpago con la participación de equipos de las ligas locales, así como equipos conformados por usuarios de centros de rehabilitación y miembros de la comunidad. Estas actividades tienen como objetivo promover la inclusión, la sana convivencia y la recuperación de espacios comunitarios. Asimismo, planteó la impartición de talleres de prevención de adicciones y salud mental, orientados a fortalecer el autocuidado y brindar herramientas para la identificación temprana de factores de riesgo.

El secretario del Deporte del Municipio de Querétaro, Juan Báez Bolaños, y el director del Deporte del Municipio de Corregidora, Luis Gómez Ugalde, expresaron su total respaldo y disposición para colaborar en la implementación de estas acciones, reconociendo el papel del deporte como un aliado estratégico en la promoción de estilos de vida saludables.

Los presidentes de las ligas coincidieron en que esta iniciativa representa una oportunidad para impulsar hábitos saludables, fortalecer valores comunitarios y consolidar al deporte como un factor clave en la prevención de adicciones y en el bienestar emocional de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

A la reunión asistieron los presidentes de la Liga Demócrata Bancaria A. C.; Liga Marista; Liga Burócrata Bancaria A. C.; Liga Mayor e Infantil 1978; Liga de Futbol 7 San Isidro Miranda; Academia Infantil de Futbol Miranda; y la Academia Atlético Estudiantes, quienes manifestaron su interés y compromiso para sumarse a estas acciones.