Capacita SESA en verificación sanitaria y vigilancia basada en riesgo en Cadereuta de Montes, Querétaro

Cadereyta de Montes, Querétaro, 3 de noviembre del 2025.- La Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro, a través de las y los profesionales de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, impartieron el curso de capacitación “Verificación Sanitaria y Vigilancia Basada en Riesgo” al personal de verificación y dictamen de las Jurisdicciones Sanitarias 2, 3 y 4, en el municipio de Cadereyta de Montes.

Durante la jornada se analizó el proceso de verificación sanitaria conforme a los procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad, con el propósito de fortalecer la homologación de criterios entre las y los verificadores sanitarios durante las actividades de vigilancia con enfoque de riesgo.

Lo anterior bajo la coordinación del director de Protección contra Riesgos Sanitarios, José Samuel García Sánchez.