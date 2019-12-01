Capacita SESA a docentes y personal administrativo de la UTEQ como Primer Respondiente

Querétaro, Querétaro, 31 de octubre del 2025.- Las y los Profesionales del Programa de Prevención de Accidentes de la Dirección de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro capacitó como Primer Respondiente a 90 trabajadores de área administrativa y docente de la Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ), con el propósito de que cuenten con las habilidades y destrezas, para brindar primeros auxilios de manera eficaz e inmediata.

La coordinación estuvo a cargo del responsable del Programa, Cuauhtémoc Martell Sánchez.

Durante dos días se llevó a cabo el curso taller con maniquíes. Algunos de los temas que se analizaron fueron la evaluación de la escena, la activación del Sistema Médico de Emergencia, la Cinemática de trauma que consiste en entender y analizar la escena de un accidente para determinar las posibles lesiones existentes, y así brindarle al paciente un tratamiento rápido y efectivo.

Participaron la directora de Vinculación Comunitaria, Rosa Martínez del Río; la subdirectora de Desarrollo Integral del Estudiante, Carolina Rebollo Aguilar; la jefa de Depto. de Servicios Médicos, Alicia Castillo Moreno.