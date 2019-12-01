¡Atención Michoacán! Arranca campaña de vacunación invernal con 2.5 millones de dosis gratuitas

Morelia, Michoacán, 13 de octubre de 2026.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) anunció que se aplicarán cerca de 2.5 millones de dosis en toda la entidad dentro de la Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2026-2027, la cual estará vigente hasta el 3 de abril del siguiente año.

El titular de la SSM, Elías Ibarra Torres, subrayó que la inmunización es la herramienta más eficaz para proteger la vida y prevenir complicaciones graves en esta época de frío. Por ello, hizo un llamado a la población a acudir a los módulos del sector salud, para aplicarse los biológicos correspondientes de manera gratuita, accesible y sin contratiempos.

Señaló que, para hacer frente a las enfermedades respiratorias estacionales, se contempla la aplicación de un millón 447 mil 742 dosis contra la Influenza, 675 mil 604 contra el COVID-19 (de los laboratorios Pfizer y Moderna, esta última para niñas y niños), y la disponibilidad de 67 mil 200 dosis contra el Neumococo. Cabe destacar que, por primera vez, la vacuna contra el COVID-19 se incorpora al esquema básico para niñas y niños de seis meses hasta los cuatro años y 11 meses de edad.

De forma simultánea a la estrategia invernal, resaltó que se llevará a cabo la Campaña Nacional de Vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), con una meta de 88 mil 301 dosis destinadas a niñas y niños de quinto grado de primaria o de 11 años no escolarizados, a fin de prevenir infecciones vinculadas al desarrollo de cáncer de cuello uterino.

Asimismo, hay dosis que se destinarán a reforzar y completar los esquemas básicos de vacunación en la niñez y la población en general, con la aplicación de biológicos como BCG, Hexavalente, SRP (sarampión, rubéola y parotiditis), Rotavirus, DPT y Hepatitis B, garantizando una protección integral contra diversas enfermedades prevenibles.