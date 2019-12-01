Arranca operaciones equipamiento para tratamiento del cáncer en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 03 de septiembre del 2025.- El gobierno del estado puso en marcha el nuevo Acelerador lineal y Pet Scan para la atención al cáncer, el cual permitirá duplicar la atención pública a pacientes oncológicos, destacó Elías Ibarra Torres, secretario de Salud en Michoacán.

El funcionario estatal comentó que estos equipos representan una inversión de 146 millones de pesos, con lo cual la atención pasa de 60 a 120 personas diarias que requieren radioterapia; enfatizó que este es equipo de alta gama, único en el bajío del país, pues solo se tiene en lugares como Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

Explicó también, desde el 2018 se tenía un acelerador lineal con una vida de más de 16 años, pero las pacientes eran canalizadas a Guadalajara o la Ciudad de México ante la insuficiencia de este aparato, por lo que la puesta en marcha de estos equipos representa salvar la vida de muchas personas,

Elías Ibarra señaló que creció la esperanza de vida en pacientes con cáncer, pues hace cuatro años era del 50 por ciento, hoy es de 85 por ciento, podría incluir, además de la detección temprana, el beneficio que les representa el apoyo del bienestar que entrega el gobierno del estado y les permite mejorar su calidad de vida.

Andrea Janeth Serna Hernández, secretaria del Bienestar, recalcó que el programa para el Bienestar de Mujeres con Cáncer de Mamá y Cervicouterino Invasor es aún pionero en el país para mejorar las condiciones de vida de las pacientes, así como reducir las condiciones de desigualdad.

Recalcó que este programa ha beneficiado a dos mil 664 mujeres con cáncer, actualmente mil 721 están activas en el programa y 868 reciben atención en este centro, de manera que se puede considerar que el nuevo equipamiento marca una nueva etapa de compromiso y cuidados para las y los michoacanos.

María de los Ángeles Figueroa González, beneficiaria del programa del bienestar para mujeres con cáncer, señaló que este centro es de suma importancia, pues en su caso, no contaba con derechohabiencia de servicios como IMSS o ISSSTE, sin embargo, recibió una atención que le permitió recuperar su salud.

Hoy se consolidan en Michoacán herramientas médicas innovadoras de última generación que representarán un gran beneficio para la población michoacana y de esta región del país, mencionó Juan Manuel Aguilar Melchor, director del Centro Estatal de Atención Oncológica.

Hace 13 meses se comenzó el retiro de la bomba de cobalto e inicio la rehabilitación del búnker y área de instalación del Pet Scan, dijo, tiempo récord en la instalación del nuevo equipo; asimismo, afirmó que seguirá el trabajo que favorecerá una atención de calidad para toda la población.