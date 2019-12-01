Nahuatzen, Mich., 27 de noviembre de 2026.- Con el propósito de garantizar el acceso a la salud especializada para los habitantes de la meseta purépecha, la Jurisdicción Sanitaria 05 de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) lleva a cabo las Jornadas Médicas Binacionales México–Cuba en las instalaciones del Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) de Nahuatzen.

Esta iniciativa se desarrolla bajo la representación del doctor Guillermo López Aguilera, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 05, en estrecha coordinación con Guadalupe Irepan Capiz, presidenta del Sistema DIF Municipal de Nahuatzen y el director del centro de salud, el doctor Marco Martínez Valencia, con el objetivo de acercar atención clínica sin costo a las familias que más lo requieren.

Durante la jornada, médicos especialistas provenientes de Cuba, encabezados por la doctora Rosa Idalmis González Delgado, médica oftalmóloga originaria de Matanzas, Cuba, y coordinadora de la Brigada Médica Cubana en Michoacán, atienden a pacientes originarios tanto de la cabecera municipal como de las diversas localidades de esta demarcación en las áreas de oftalmología, geriatría, nefrología, alergología, otorrinolaringología, así como medicina física y rehabilitación.

Las autoridades sanitarias detallaron que, además de las valoraciones clínicas ofrecidas en el CESSA, los pacientes recibirán seguimiento médico puntual y serán canalizados al Hospital General de Uruapan "Dr. Pedro Daniel Martínez" en caso de requerir tratamientos o estudios de mayor complejidad.