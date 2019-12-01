Morelia, Michoacán, 28 de noviembre de 2026.- Ante el impacto de la primera tormenta invernal, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) exhorta a la población a extremar precauciones para proteger su salud frente al descenso térmico, las lluvias, rachas de viento y la posible caída de aguanieve o nieve en zonas serranas del estado.

Para reducir el riesgo de infecciones respiratorias agudas y otros padecimientos asociados al frío, la dependencia estatal sugiere cubrir áreas vulnerables del cuerpo, como cabeza, orejas, rostro, manos y pies, mediante el uso de gorro, bufanda, guantes y calcetines gruesos, así como vestir en capas con varias prendas ligeras para conservar mejor el calor corporal.

Asimismo, recomienda evitar cambios bruscos de temperatura, cubriendo boca y nariz al salir de espacios cálidos, especialmente durante las mañanas y las noches. Este llamado pone especial énfasis en los grupos de mayor vulnerabilidad, como niñas y niños menores de cinco años, personas adultas mayores y pacientes con enfermedades crónicas.

La SSM subraya la importancia de fortalecer el sistema inmunológico mediante una dieta que incluya frutas y verduras ricas en vitamina C, así como el consumo de abundantes líquidos tibios o calientes; de igual forma, invita a mantener hábitos de higiene, como lavarse las manos con frecuencia, y a acudir a valoración médica en lugar de automedicarse ante cualquier síntoma respiratorio.

Finalmente, la institución reitera el llamado preventivo a no encender anafres, braseros ni estufas de carbón o leña dentro de habitaciones cerradas; en caso de utilizar calentadores o sistemas de combustión, pide verificar sus conexiones y mantener una ventilación adecuada para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.