181 animales de compañía esterilizados durante las jornadas gratuitas de la Secretaría de Bienestar Animal

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025 a las 18:51:24

Santiago de Querétaro, Querétaro, 02 de septiembre de 2025.- La Secretaría de Bienestar Animal del Municipio de Querétaro informa que, del 25 al 30 de agosto, se realizaron un total de 181 esterilizaciones gratuitas de perros y gatos en distintas colonias y comunidades de la ciudad, con lo que se procura una tenencia responsable y se evita la sobrepoblación de animales en calle.

De las 181 esterilizaciones, fueron 94 perros, 59 hembras y 35 machos; y 87 gatos, 54 hembras y 33 machos.

Los puntos de atención durante la semana pasado fueron: San Pedrito Peñuelas, Unidad Deportiva Juriquilla, La Solana, Skate Park Plateros, Hacienda Santa Rosa Jáuregui, Centro de Salud San José el Alto.

Asimismo, se informa a la ciudadanía que en las redes sociales oficiales del Municipio de Querétaro, de la Secretaría de Bienestar Animal, así como de la titular, Lennyz Meléndez Chacón, se encuentra publicado el calendario de jornadas de esterilización gratuitas para el mes de septiembre y podrán consultar las ubicaciones. Las personas interesadas podrán agendar su cita a través de WhatsApp al 442 207 5772.

La Secretaría de Bienestar Animal refrenda su compromiso de construir un Querétaro con Futuro, donde la protección y el respeto hacia los animales de compañía sean parte de una cultura ciudadana consciente y solidaria.