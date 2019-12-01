181 animales de compañía esterilizados durante las jornadas gratuitas de la Secretaría de Bienestar Animal

181 animales de compañía esterilizados durante las jornadas gratuitas de la Secretaría de Bienestar Animal
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025 a las 18:51:24
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Santiago de Querétaro, Querétaro, 02 de septiembre de 2025.- La Secretaría de Bienestar Animal del Municipio de Querétaro informa que, del 25 al 30 de agosto, se realizaron un total de 181 esterilizaciones gratuitas de perros y gatos en distintas colonias y comunidades de la ciudad, con lo que se procura una tenencia responsable y se evita la sobrepoblación de animales en calle.

De las 181 esterilizaciones, fueron 94 perros, 59 hembras y 35 machos; y 87 gatos, 54 hembras y 33 machos.

Los puntos de atención durante la semana pasado fueron: San Pedrito Peñuelas, Unidad Deportiva Juriquilla, La Solana, Skate Park Plateros, Hacienda Santa Rosa Jáuregui, Centro de Salud San José el Alto. 

Asimismo, se informa a la ciudadanía que en las redes sociales oficiales del Municipio de Querétaro, de la Secretaría de Bienestar Animal, así como de la titular, Lennyz Meléndez Chacón, se encuentra publicado el calendario de jornadas de esterilización gratuitas para el mes de septiembre y podrán consultar las ubicaciones. Las personas interesadas podrán agendar su cita a través de WhatsApp al 442 207 5772.

La Secretaría de Bienestar Animal refrenda su compromiso de construir un Querétaro con Futuro, donde la protección y el respeto hacia los animales de compañía sean parte de una cultura ciudadana consciente y solidaria.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Cuerpo en avanzado estado de putrefacción es encontrado en una bodega al lado del metro en Monterrey; versiones preliminares indican que se trata de un hombre en situación de calle
Caos en los límites de Edomex y Morelos: helicóptero se desploma con dos tripulantes en Tepetlixpa
Juez dicta prisión preventiva a sujeto que llevó a menor a un hotel en Monterrey
"Viene Viene" es ultimado a tiros en la colonia La Imperial, en Guanajuato
Más información de la categoria
Caos en los límites de Edomex y Morelos: helicóptero se desploma con dos tripulantes en Tepetlixpa
A base de extorsión y laboratorios, los más buscados de Michoacán hacen al estado un infierno y llevan su imperio criminal a EEUU, Europa y Australia
Hombre vive momento bochornoso en feria y termina por hacerse viral en redes
Asaltos al transporte federal dejan pérdidas por más de 25 MDP en Michoacán en 48 horas: FGR abre investigaciones
Comentarios