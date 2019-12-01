Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2026 a las 14:06:56

Morelia, Michoacán, a 27 de noviembre de 2026.- Vecinas y vecinos de la colonia Isaac Arriaga cerraron filas con Gladyz Butanda Macías, a quien manifestaron su respaldo para encabezar la Coordinación Municipal de Defensa de la Transformación y la Soberanía en Morelia.

Durante una asamblea informativa, habitantes de esta zona de la capital michoacana coincidieron en la importancia de fortalecer la organización territorial de Morena y llevar los principios de la Cuarta Transformación a cada colonia, tenencia y comunidad de Morelia.

En el encuentro, Gladyz Butanda destacó que la transformación de la capital debe construirse desde abajo, escuchando directamente a las familias y atendiendo las necesidades de quienes durante años han demandado mejores servicios, infraestructura y condiciones de bienestar.

Subrayó que el movimiento debe mantenerse cercano a la gente, con trabajo en territorio y organización ciudadana, para consolidar un proyecto que coloque en el centro las causas populares y el bienestar colectivo.

Finalmente, agradeció las muestras de confianza y respaldo de las y los habitantes de la Isaac Arriaga, y reiteró que la transformación de Morelia requiere unidad, participación y compromiso para que la Cuarta Transformación llegue a todos los rincones del municipio.