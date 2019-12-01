Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2026 a las 07:55:40

Morelia, Michoacán, 24 de noviembre de 2026.- Carlos Torres Piña ganaría la gubernatura de Michoacán si hoy fueran las elecciones, de acuerdo con los resultados de la más reciente encuesta en vivienda de Parametría.

El coordinador estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional registra el 33 por ciento de las preferencias electorales como eventual candidato de Morena, PT y Partido Verde, frente al 20 por ciento de Grecia Quiroz.

Por su parte, Alfonso Martínez Alcázar y Guillermo Valencia alcanzan apenas el 8 por ciento cada uno, mientras que Carlos Herrera Tello registra el 4 por ciento.

El ejercicio demoscópico ubica a Torres Piña en la primera posición en los tres escenarios electorales planteados para la renovación del Ejecutivo estatal en 2027.