Se recogen propuestas del Pueblo P’urhépecha: Gaby Molina

Pátzcuaro, Michoacán, 13 de octubre de 2026.- Gaby Molina acompañó a las comunidades indígenas en el primer encuentro La 4T te escucha, junto a Carlos Torres Piña, para fortalecer el Plan de Justicia del Pueblo P’urhépecha y la defensa de la transformación desde los valores y el reconocimiento de la identidad de los municipios.

Con estos encuentros, la morenista dará seguimiento para reforzar el plan que llega a 161 comunidades indígenas. En el foro, recordó a los cientos de personas presentes que el gobierno de la transformación prioriza la paz y la educación, con acciones como la construcción de aulas adecuadas y nuevas escuelas.

El coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Michoacán, Carlos Torres Piña compartió que la 4T nació para democratizar la vida pública y devolverle al pueblo el poder de decidir. Por ello, estos espacios tienen el propósito de que mujeres, jóvenes, productores, comerciantes, profesionistas, comunidades y distintos sectores participen en el rumbo de la transformación.

En el evento se instalaron mesas de trabajo sobre bienestar y justicia social; empleo y economía; territorio y medio ambiente; gobernanza democrática; seguridad y protección ciudadana, así como soberanía nacional. Se abordaron propuestas en materia de educación, salud, igualdad, inclusión, empleo digno, vivienda, cultura de paz y protección de los recursos naturales.

Participaron cientos de personas, así como el presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Arreola Vázquez; la presidenta municipal de Ario de Rosales, Yohana Mendoza Bermúdez; Jesús Mora González, dirigente estatal de Morena; Fabiola Alanís Sámano; Gladys Butanda Macías; Ana Lilia Guillén Quiroz, y Samanta Flores Adame, representante del Partido Verde.