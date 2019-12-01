Ricardo Monreal deja en manos de Morena decisión sobre su continuidad política

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2026.- El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, confirmó que decidió no registrarse en el proceso interno para buscar la reelección como legislador, aunque dejó abierta la posibilidad de continuar en el cargo si así lo determina su partido.

Durante una conferencia de prensa, el legislador explicó que puso su posición a disposición de Morena, al considerar que en este momento debe privilegiarse la unidad y definir en qué espacio puede contribuir al proyecto político.

Monreal señaló que su decisión no responde a una falta de interés por continuar en la actividad legislativa, sino a que será la dirigencia partidista la que valore si su permanencia resulta conveniente para el movimiento. Por ello, dijo que esperará a que concluya el análisis interno antes de definir su futuro.

En caso de que Morena determine que ya no debe permanecer en la Cámara de Diputados, descartó incorporarse a otra fuerza política o crear una asociación civil. Explicó que, de darse ese escenario, retomaría de tiempo completo sus actividades académicas y la escritura de libros.

El legislador tampoco confirmó si podría repetir como coordinador de la bancada, al señalar que esa determinación dependerá exclusivamente del partido y de las evaluaciones que se realicen en los próximos días.