Prohibido rendirse: Eréndira Castellanos agradece apoyo ciudadano frente a guerra sucia

Zamora, Michoacán, a 13 de octubre de 2026.- Bajo la consigna de “Prohibido rendirse”, la panista y activista social Eréndira Castellanos agradeció las numerosas muestras de respaldo ciudadano que ha recibido durante los últimos días, al tiempo que denunció una serie de ataques en su contra mediante la difusión de noticias falsas e información que, aseguró, ha sido manipulada con la intención de desacreditar su trayectoria.

“Esos mismos que en 2024 nos mandaron levantar y golpear, hoy nos quieren volver a cerrar el paso”, expresó Eréndira, quien señaló que no permitirá que las descalificaciones ni las presiones la aparten de su propósito de seguir trabajando por Zamora.

En medio de esta situación, la activista dio a conocer que logró reunir más del 100 por ciento de las firmas requeridas por Acción Nacional para su registro como aspirante a la Coordinación Municipal de la Familia, la Patria y la Libertad, resultado que agradeció a las ciudadanas y ciudadanos que decidieron brindarle su respaldo.

“Logramos el objetivo y lo hicimos gracias a la confianza de muchísimas personas que creen en nuestro trabajo. Ahora vamos a duplicar esfuerzos para que no quede ninguna duda de que hay zamoranas y zamoranos que quieren un cambio. A quienes han estado con nosotros, incluso en los momentos más difíciles, les digo de corazón: gracias, no les vamos a fallar”, manifestó.

Eréndira hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse atenta frente a la circulación de información falsa, verificar las fuentes y no dejarse llevar por versiones que, desde su perspectiva, buscan generar confusión y confrontación.

Finalmente, reiteró que los acontecimientos recientes no modificarán su determinación de continuar con el trabajo social que ha desarrollado durante más de 15 años en Zamora.

“Nos han querido detener antes y no lo consiguieron. Hoy tenemos más experiencia, más fortaleza y, sobre todo, el respaldo de muchas personas que nos acompañan. A quienes creen que con ataques nos van a hacer desistir, les digo algo muy sencillo: prohibido rendirse”, concluyó.