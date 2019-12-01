Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2026 a las 11:30:13

Morelia, Michoacán, a 19 de noviembre de 2026.- En un encuentro que fortalece los canales de diálogo político al interior de la Cuarta Transformación en Michoacán, Olivio López Mujica sostuvo una conversación con Carlos Torres Piña, coordinador estatal de la 4T, para intercambiar puntos de vista sobre el escenario político de Morelia y del estado, así como sobre los retos que enfrenta el movimiento en esta etapa de organización.

El acercamiento adquiere relevancia en el contexto del proceso interno para definir la Coordinación Municipal de la Cuarta Transformación en Morelia, responsabilidad a la que aspira López Mujica, quien ha planteado la necesidad de construir una estructura territorial con capacidad de organización, cohesión política y vinculación permanente con la ciudadanía.

Durante el diálogo, ambos coincidieron en la importancia de trabajar bajo los principios de unidad, lealtad y disciplina, con el propósito de fortalecer el proyecto político y mantener como prioridad el bienestar de la población de Morelia y de Michoacán.

Al informar sobre el encuentro, López Mujica destacó la disposición para construir entendimientos y sumar esfuerzos, al considerar que la unidad constituye una condición fundamental para consolidar el movimiento y enfrentar los desafíos políticos que vienen.

Este acercamiento también permite ubicar a Olivio López como un participante que busca construir interlocución con los referentes estatales de la Cuarta Transformación, sin abandonar su aspiración de encabezar los trabajos de organización política en la capital michoacana.

Su propuesta para asumir la Coordinación Municipal se sustenta en más de 25 años de trabajo territorial, experiencia administrativa y formación académica, elementos que plantea como parte de un perfil con conocimiento del municipio y preparación para asumir responsabilidades de conducción y organización política.

En ese sentido, ha insistido en que la definición de la coordinación debe representar una oportunidad para sumar capacidades y experiencias, no para profundizar diferencias entre quienes participaron en el proceso interno. La unidad, sostiene, debe prevalecer independientemente del resultado.

“Acordamos trabajar en unidad, con lealtad y disciplina, por el bienestar del pueblo de Morelia y de todo Michoacán. La unidad es la fuerza de nuestro movimiento. Seguimos trabajando, con el corazón en el pueblo”, expresó López Mujica.

Con este encuentro, Olivio López Mujica reafirma su disposición al diálogo político, fortalece su interlocución con actores estatales del movimiento y mantiene firme su aspiración de convertirse en Coordinador Municipal de la Cuarta Transformación en Morelia.