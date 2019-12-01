Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2026 a las 18:59:54

Morelia, Michoacán, 18 de noviembre de 2026.- El perredista se ubicó en primer lugar entre los cinco perfiles evaluados para una posible postulación de Morena, PVEM y PRD Michoacán rumbo a 2027.

Zitácuaro, Mich., 18 de noviembre de 2026. Octavio Ocampo obtuvo la mayor preferencia en la encuesta de Policymetria sobre una posible candidatura común de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el PRD Michoacán a la presidencia municipal de Zitácuaro.

Ocampo registró 23.33 por ciento, con una ventaja de 3.52 puntos porcentuales sobre Rosy Salinas, quien se ubicó en segundo lugar con 19.81 por ciento, según los resultados brutos del estudio.

Juan de Dios Ixtláhuac ocupó el tercer lugar con 18.71 por ciento. Le siguieron Emma Rivera, con 17.62 por ciento, y René Garfias, con 14.34 por ciento.

De acuerdo con la ficha técnica de Policymetria, el levantamiento se realizó los días 11 y 12 de noviembre de 2026 mediante 826 entrevistas cara a cara en Zitácuaro, con un nivel de confianza de 95 por ciento.