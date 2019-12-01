Morelia, Michoacán, 27 de noviembre de 2026.– Luis Navarro García refrendó su compromiso con la unidad del movimiento durante un encuentro con otros aspirantes a coordinar los trabajos de la Transformación en Morelia, entre ellos Giulianna Bugarini, Gladyz Butanda, Osvaldo Ruiz y Marco Polo Aguirre.

El exsecretario de Finanzas destacó que, por encima de las aspiraciones personales, son más las coincidencias que las diferencias, y reiteró que todos comparten un mismo propósito: fortalecer al movimiento y lograr que la Transformación llegue a Morelia, trabajando en unidad y poniendo por delante el bienestar de las familias morelianas.