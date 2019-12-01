Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2026 a las 20:35:33

Ciudad de México, a 20 de noviembre de 2026.- Las diferencias políticas entre Morena y el Partido del Trabajo (PT) por la definición de candidaturas para las elecciones de 2027 llevaron a ambas fuerzas a establecer una pausa en sus confrontaciones públicas, con el propósito de evitar que los desacuerdos afecten la continuidad de su alianza electoral.

El coordinador de los diputados petistas, Reginaldo Sandoval, informó que los dos partidos acordaron una denominada “tregua declarativa”, mediante la cual dejarán de hacer públicos sus posicionamientos y los avances de las negociaciones mientras buscan resolver sus diferencias.

El legislador aclaró que la medida no fue una exigencia de Morena, sino un acuerdo entre ambas organizaciones políticas para evitar que el conflicto siga creciendo y colocar la unidad de la coalición por encima de las disputas internas.

Los desacuerdos comenzaron a intensificarse durante las últimas semanas, principalmente por la selección de perfiles que competirán por las 17 gubernaturas que estarán en disputa el próximo año. Entre los puntos de mayor tensión se encuentran los procesos de definición de candidaturas en Michoacán, Nuevo León y Zacatecas.

A finales de septiembre, dirigentes del PT incluso plantearon la posibilidad de competir por separado en los comicios de 2027 y recibir a aspirantes de Morena que no resultaran favorecidos en las encuestas de su partido.

Sandoval señaló que las diferencias y las solicitudes relacionadas con nuevas mediciones para definir candidaturas ya fueron abordadas, aunque evitó revelar los resultados de las negociaciones debido al acuerdo de mantener reserva sobre el tema.

Asimismo, rechazó que el PT haya cedido ante Morena y sostuvo que la prioridad es conservar el proyecto político que ambos partidos mantienen desde 2018, al considerar que la unidad les permitirá llegar con mayores posibilidades de triunfo a la próxima contienda electoral.