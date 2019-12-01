Michoacán en Movimiento cierra filas con Carlos Torres Piña; 35 liderazgos municipales se suman a la defensa de la 4T

Morelia, Michoacán, 7 de noviembre de 2026.- Con la participación de 35 liderazgos municipales, la organización Michoacán en Movimiento refrendó su respaldo a Carlos Torres Piña como coordinador estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía, durante una asamblea en la que sus integrantes acordaron fortalecer el trabajo territorial, promover la unidad y sumar esfuerzos para dar continuidad a la transformación en Michoacán.

Durante el encuentro, Jeanet Márquez Capiz dio la bienvenida al coordinador y destacó que Michoacán en Movimiento cuenta con una estructura de mujeres y hombres con experiencia política, organización territorial y presencia en distintas regiones del estado. Aseguró que sus integrantes están preparados para trabajar en cada municipio, cerrar filas con Torres Piña y contribuir a la construcción de un proyecto que permita consolidar la transformación rumbo a 2027.

Por su parte, la diputada Marcela Velázquez reconoció la trayectoria y capacidad política del coordinador, al destacar su responsabilidad en los distintos cargos que ha desempeñado y su cercanía con la ciudadanía. Señaló que, aunque durante el proceso interno respaldó a otro liderazgo, hoy su compromiso está con la decisión tomada por el movimiento. “Que no se confundan, Michoacán tiene coordinador y el coordinador es el maestro Carlos Torres Piña”, afirmó, al llamar a concentrar los esfuerzos en el territorio y dejar atrás las diferencias internas.

En su intervención, Manuel López Meléndez, uno de los principales referentes de Michoacán en Movimiento, recordó que desde el pasado 23 de septiembre sus integrantes decidieron privilegiar la unidad y reconocer la coordinación de Torres Piña, independientemente de las posiciones que habían sostenido durante el proceso interno. Subrayó que el siguiente paso será realizar una asamblea general con las estructuras municipales para ampliar el respaldo al coordinador y fortalecer la organización en las distintas regiones del estado.

Asimismo, Rocío Cervantes destacó la importancia de incorporar a las juventudes a las responsabilidades políticas y territoriales, mientras que Valeria, presidenta municipal de Coeneo, sostuvo que la unidad debe construirse desde el trabajo permanente con la ciudadanía y no limitarse a los periodos electorales. Ambas coincidieron en que el movimiento está por encima de los intereses personales y que la cercanía con el pueblo debe seguir siendo el principio que oriente la actuación de sus representantes.

Al dirigir su mensaje, Carlos Torres Piña agradeció la incorporación de Michoacán en Movimiento y reconoció la trayectoria de sus integrantes, muchos de ellos compañeros de distintas etapas de las luchas democráticas y de izquierda en la entidad. Señaló que Michoacán ha sido protagonista de importantes movimientos sociales y políticos que contribuyeron a la transformación nacional, por lo que llamó a recuperar esa experiencia histórica para fortalecer la organización y defender los avances alcanzados con Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El coordinador advirtió que Michoacán enfrenta un escenario político complejo, en el que distintos sectores buscan aprovechar las dificultades que atraviesa el estado para debilitar al movimiento. Frente a ello, sostuvo que la respuesta debe ser una mayor organización, la incorporación de nuevos liderazgos y la construcción de una mayoría social y política que permita consolidar el segundo piso de la Cuarta Transformación. Reiteró que su coordinación mantiene las puertas abiertas para todas las expresiones políticas dispuestas a trabajar por un objetivo común, sin exclusiones ni confrontaciones innecesarias.

Torres Piña anunció que continuarán los recorridos por los municipios y que durante diciembre se impulsarán encuentros sectoriales con mujeres, jóvenes, comunidades indígenas, organizaciones defensoras de derechos humanos y otros sectores sociales, con el propósito de escuchar sus propuestas y construir una agenda de atención a las necesidades regionales. Finalmente, agradeció la confianza de los 35 liderazgos municipales de Michoacán en Movimiento y los convocó a seguir trabajando hombro con hombro, con unidad, organización y presencia permanente en el territorio.