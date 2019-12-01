Maximiliano García Pérez se registra para la coordinación municipal en Querétaro rumbo a 2027

Querétaro, Querétaro, a 14 de octubre de 2026.- El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso local, Arturo Maximiliano García Pérez, confirmó su inscripción oficial en el proceso interno de su partido para buscar la coordinación municipal de cara al proceso electoral de 2027.

El legislador destacó el peso político que atraviesa el movimiento en la entidad, enfatizando que la fortaleza actual de Morena marca un hito sin precedentes frente a las etapas históricas en las que las fuerzas de izquierda no alcanzaban una representación mayoritaria en solitario.

"Evidentemente jamás se había dado esta mayoría de un partido de izquierda… ya la teníamos con la 4T, ahora la tenemos con Morena, y sin duda es un tema histórico y que esperemos que se reprende ahora para el 2027".

Cuestionado sobre sus actividades rumbo a la contienda, Arturo Maximiliano aseveró que no ha descuidado los recorridos cotidianos por las colonias de la capital queretana, señalando que la presencia en las calles forma parte elemental de la labor de proximidad que debe mantener un representante popular.

Asimismo, indicó que su desempeño legislativo y partidista continúa articulado con la difusión de los logros, resultados y ejes principales que impulsan los gobiernos de la Cuarta Transformación, garantizando el cumplimiento continuo de la agenda social en el municipio de Querétaro.