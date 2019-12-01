Marco Vinicio Ávila asume coordinación de Patria, Familia y Libertad en Sahuayo; llama a trabajar con unidad, cercanía y resultados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2026 a las 10:05:13

Sahuayo, Michoacán, a 6 de noviembre de 2026.- Con el compromiso de fortalecer la unidad, trabajar cerca de la ciudadanía y defender los valores de Patria, Familia y Libertad, Marco Vinicio Ávila asumió la coordinación municipal de este movimiento en Sahuayo, durante un encuentro encabezado por el presidente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Quintana, y el coordinador estatal, Alfonso Martínez Alcázar.

Ante militantes, simpatizantes y liderazgos de Acción Nacional, Marco Vinicio Ávila aseguró que esta nueva encomienda representa una gran responsabilidad con las familias sahuayenses y una oportunidad para fortalecer el trabajo político y social desde las colonias y comunidades del municipio.

“No veo este nombramiento como un reconocimiento personal, lo veo como una enorme responsabilidad. Una responsabilidad con mi partido, con quienes han confiado en mí, con mi familia y, especialmente, con mi Sahuayo”, expresó.

Destacó que la política debe recuperar su sentido de servicio, privilegiando el diálogo, la cercanía con las personas y la construcción de acuerdos que permitan generar mejores oportunidades para las familias.

“Sahuayo es nuestra casa, aquí están nuestras raíces, nuestras familias y nuestros sueños. Cuando uno quiere de verdad a su tierra, no puede quedarse de brazos cruzados. Tiene que involucrarse, escuchar y, sobre todo, trabajar para que las cosas sucedan”, afirmó.

Durante su mensaje, Marco Vinicio Ávila estableció tres compromisos que marcarán su trabajo al frente de la coordinación municipal: mantener una relación cercana con la ciudadanía, actuar con congruencia y poner siempre por delante los intereses de Sahuayo.

Señaló que esta nueva etapa estará enfocada en recorrer colonias y comunidades, escuchar las necesidades de la población, sumar voluntades y fortalecer la participación de quienes desean contribuir al desarrollo del municipio.

Asimismo, reconoció el trabajo que se ha realizado en Sahuayo y aseguró que la coordinación buscará sumar esfuerzos para dar continuidad a los avances y construir nuevas oportunidades.

“La confianza no se exige ni se obtiene con un nombramiento; la confianza se construye todos los días con hechos. Vamos a trabajar con humildad, responsabilidad y resultados, porque Sahuayo merece que sigamos dando lo mejor de nosotros”, puntualizó.

En el encuentro estuvieron presentes el presidente municipal de Sahuayo, Manuel Gálvez Sánchez; la secretaria general del Comité Directivo Estatal del PAN, Ángeles Toro; el diputado federal José Manuel Hinojosa Pérez, y el presidente del Comité Municipal del PAN, José Roberto López Buenrostro, a quienes agradeció su respaldo y acompañamiento.

Finalmente, Marco Vinicio Ávila hizo un llamado a la unidad y a la participación de militantes, simpatizantes y ciudadanos que comparten la visión de construir un mejor futuro para Sahuayo.

“Hoy asumimos esta responsabilidad con los pies en la tierra, con la frente en alto y con el corazón puesto en Sahuayo. Estamos listos para trabajar, sumar voluntades y defender nuestra Patria, nuestra Familia y nuestra Libertad”, concluyó.