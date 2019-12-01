Morelia, Michoacán, 20 de noviembre de 2026.– Luis Navarro García, aspirante a coordinar los trabajos de la Transformación en Morelia, destacó la importancia de sumar esfuerzos y liderazgos para dejar atrás décadas de rezago y construir una ciudad con más obras, bienestar y oportunidades, durante una asamblea informativa que reunió a más de 700 vecinas y vecinos en la Plaza de las Trincheras, en Santa María de Guido.

Durante el encuentro, Navarro García agradeció el respaldo de Daniela de los Santos, quien reconoció públicamente su trabajo, experiencia y liderazgo. Destacó su trayectoria política, cercanía con la gente y disposición para sumar esfuerzos, por lo que celebró la oportunidad de caminar juntos por las colonias, barrios y tenencias del Distrito 17, poniendo por delante el bienestar de las familias y el fortalecimiento de la transformación en Morelia.

Asimismo, agradeció el acompañamiento de Carolina Hernández, secretaria de Vinculación con Sectores Sociales del PRDM, y resaltó que la suma de distintas experiencias y trayectorias permite construir coincidencias, fortalecer la unidad y trabajar por un proyecto común.

En su mensaje, señaló que los avances de la Cuarta Transformación en Michoacán demuestran que, con orden financiero, honestidad y una administración responsable, los recursos públicos pueden convertirse en resultados. Recordó que la estabilidad de las finanzas estatales permitió garantizar el pago puntual a los trabajadores de la educación e impulsar proyectos como el segundo anillo periférico, el teleférico, el Morebús y la ampliación de la avenida Amalia Solórzano, obras que buscan mejorar la movilidad y la calidad de vida de las familias.

Finalmente, Luis Navarro resaltó que los avances impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo deben tener continuidad en los estados y municipios. Señaló que Morelia merece finanzas sanas, más obras y apoyos para el pueblo, así como una administración que aproveche responsablemente cada peso del presupuesto para que la transformación se traduzca en mejores condiciones de vida para las familias.