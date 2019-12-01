Morelia, Michoacán, 12 de noviembre de 2026.- Luis Navarro García, exsecretario de Finanzas y Administración del Gobierno de Michoacán, recordó que durante sus cinco años de gestión se logró transformar un estado con un déficit cercano a los 7 mil millones de pesos, vías del tren tomadas por falta de pago a los maestros y obras inconclusas, en un Michoacán con presupuestos equilibrados, pagos puntuales a los trabajadores y grandes proyectos de infraestructura, resultados que calificó como un “milagro financiero”.

El exsecretario recordó que, cuando comenzó la administración estatal en 2021, uno de los principales desafíos era recuperar la estabilidad de las finanzas públicas. Señaló que el orden, la disciplina y el manejo responsable de los recursos permitieron dejar atrás los presupuestos deficitarios y cumplir puntualmente con las quincenas del magisterio y los trabajadores estatales, poniendo fin a la incertidumbre que durante años afectó a miles de familias michoacanas.

Navarro, expresidente de la CANACO Morelia, exsecretario de Fomento Económico municipal y hoy aspirante a coordinar los trabajos de la Transformación por Morena en la capital, cuenta además con más de 25 años de trayectoria empresarial. Consideró que su experiencia le permitió conocer de cerca los desafíos de la administración pública y la importancia de cumplir los compromisos con la ciudadanía, conocimientos que pueden aportar al trabajo que todavía hace falta en Morelia.

Entre los resultados de su gestión se encuentra el refinanciamiento de la deuda bancaria, con un ahorro estimado de 540 millones de pesos anuales, así como el fortalecimiento de la recaudación y la digitalización de trámites. Navarro recordó que se logró avanzar en el orden financiero sin recurrir a nuevos impuestos y con presupuestos que priorizaron la infraestructura y los servicios públicos.

Pero también hubo medidas pensadas directamente para el bolsillo de la gente. Durante su gestión se aplicó “Borrón y Cuenta Nueva”, que permitió condonar adeudos vehiculares de años anteriores, así como programas posteriores de descuentos en multas y recargos. Estas acciones facilitaron a las familias ponerse al corriente sin cargar con tantos pagos acumulados.

Finalmente, Navarro señaló que los resultados de las finanzas públicas también se reflejan en Morelia, con obras impulsadas por el Gobierno de Michoacán como el Paso Superior Vehicular Catrinas, los distribuidores viales Monarca y Eréndira, y el Paso Superior Ferroviario Independencia. A ello se suma el respaldo del Gobierno de México, primero con Andrés Manuel López Obrador y ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum, para fortalecer la educación mediante recursos federales y programas de becas.