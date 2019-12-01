17 de noviembre de 2026, Morelia, Michoacán.- Luis Navarro registra los porcentajes más altos en dos careos electorales rumbo a la presidencia municipal de Morelia en 2027. Los estudios de De las Heras y Buendía & Márquez presentan al exsecretario de Finanzas de Michoacán con el 41% y 28%, respectivamente, en escenarios que contemplan una posible candidatura de Morena, PT y Partido Verde.

En la medición de De las Heras, Navarro alcanza el 41%, frente al 21% de David Cortés, una diferencia de 20 puntos porcentuales. Le siguen Salvador López Orduña con el 12% y Toño Carreño con el 4%. El estudio se realizó mediante 500 entrevistas en vivienda, del 29 de octubre al 2 de noviembre.

Por su parte, Buendía & Márquez registra a Navarro con el 28%, frente al 26% de David Cortés, el 18% de Salvador “Chavo” López y el 6% de Toño Carreño, además de un 22% de no respuesta. En este ejercicio, la diferencia entre los dos primeros es de dos puntos porcentuales.

Navarro, aspirante a coordinar los trabajos de la Transformación por Morena en Morelia, cuenta con más de 25 años de trayectoria empresarial, fue presidente de la CANACO Morelia y secretario municipal de Fomento Económico. Durante cinco años encabezó las finanzas públicas de Michoacán y actualmente mantiene recorridos por colonias, barrios y tenencias, donde escucha las necesidades de las familias morelianas.