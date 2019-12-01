Morelia, Michoacán, a 28 de noviembre de 2026.- Luis Navarro García ha conversado con mujeres durante sus recorridos por las colonias y tenencias de Morelia. Las escucha en reuniones vecinales, en los comercios y también en las lecherías, donde muchas madres coinciden mientras resuelven las necesidades de sus familias.

En esas pláticas aparecen asuntos muy concretos, que alcance el dinero, que haya agua en casa, que las calles estén iluminadas y que sus hijas e hijos tengan oportunidades. Son preocupaciones que conocen de primera mano y que deben tener un lugar en las decisiones sobre la ciudad.

Entre las morelianas hay madres que encabezan sus hogares, trabajadoras, comerciantes, estudiantes y emprendedoras. Muchas combinan el empleo con las tareas de cuidado y encuentran, además, tiempo para organizarse y apoyar a sus vecinos. Reconocer su esfuerzo implica escuchar también lo que necesitan para salir adelante.

Navarro ha señalado que las mujeres deben participar en la construcción del futuro de Morelia. Sus recorridos le permiten conocer sus propuestas en los lugares donde transcurre su vida diaria.

Luis Navarro destaca que escuchar a las mujeres en sus recorridos, incluso en lugares tan cotidianos como la lechería, le permite conocer sus ideas y aspiraciones. Reconoce que aún hay mucho por hacer para ampliar sus oportunidades, fortalecer su autonomía y darles mayor participación en Morelia, desde las jóvenes hasta las adultas mayores.