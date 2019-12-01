Leonel Godoy advierte riesgo de derrota de Morena en Michoacán si no hay unidad

Morelia, Michoacán, a 5 de octubre 2026.- El diputado federal y exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, advirtió que Morena podría perder la elección estatal de 2027 en Michoacán si no logra mantener la unidad interna y alcanzar acuerdos políticos.

El legislador consideró que la contienda en Michoacán será competida y sostuvo que una eventual derrota frente al PAN o al Movimiento del Sombrero sería un retroceso para la izquierda.

“Yo sí veo que, si no hay un acuerdo político, estamos en riesgo de no ganar la elección en Michoacán. No estoy seguro de que sea suficiente para no ganar, pero sí veo un riesgo. Sería grave que le entregáramos a la derecha, que representan el PAN y el Movimiento del Sombrero, el estado”, comentó en entrevista ante diversos medios de comunicación.

Godoy Rangel llamó a trabajar por la unidad del partido, aunque rechazó que esa postura implique aceptar sin cuestionamientos las decisiones o situaciones internas. Afirmó que la crítica y la autocrítica son necesarias para fortalecer a Morena.

“Por eso estoy en la posición de que tenemos que buscar la unidad; ese es el objetivo de muchos. Pero algunos creen que, por esa convicción de que haya unidad y de no ser derrotados por la derecha, debemos aceptar sin chistar lo que ocurre. Eso no es cierto: la crítica y la autocrítica son necesarias en cualquier partido”, expresó.

Cuestionado sobre si el proceso interno de Morena para elegir coordinadores estatales, estuvo manchado, el legislador dijo que, a su juicio, no se atendieron todos los criterios establecidos en la convocatoria. También señaló a la Comisión Nacional de Elecciones por no hacerla cumplir con rigor.

El diputado federal reiteró que evitar una división interna será clave para que Morena compita en 2027.