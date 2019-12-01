Localizan sin vida a un adulto mayor en Álvaro Obregón, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2026 a las 19:53:20

Álvaro Obregón, Michoacán, 5 de octubre de 2026.- Tirado sobre la carretera Álvaro Obregón-Palo Blanco, fue localizado el cuerpo sin vida de un adulto mayor, quien presentaba golpes y diversas abrasiones; las autoridades investigan si pudo haber sido víctima de un atropellamiento.

Al respecto, se informó que dicho hallazgo fue realizado este lunes por habitantes que transitaban por la zona y observaron al hombre inmóvil, por lo que solicitaron la presencia de paramédicos de Protección Civil, quienes revisaron al masculino y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

El fallecido, de aproximadamente 70 años de edad, permanece en calidad de desconocido. Vestía una camisa gris y pantalón de mezclilla azul.

La zona fue resguardada por policías para preservar los posibles indicios. Más tarde, arribó personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, que realizó las actuaciones correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo).