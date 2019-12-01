Juan Carlos Barragán lidera las preferencias de Morena en Morelia: Datamétrica

Juan Carlos Barragán lidera las preferencias de Morena en Morelia: Datamétrica
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2026 a las 09:45:02
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Morelia, Michoacán, 13 de octubre de 2026.- Juan Carlos Barragán se consolida como el perfil mejor posicionado de Morena rumbo a la presidencia municipal de Morelia, al encabezar con claridad las preferencias internas con 32 por ciento, de acuerdo con la más reciente encuesta de Datamétrica.

La medición confirma una tendencia ascendente y cada vez más sólida a favor de Barragán, quien registra una ventaja sustantiva frente al resto de los aspirantes. Su competidor más cercano, Luis Navarro alcanza 14 por ciento, lo que representa una diferencia de 18 puntos porcentuales.

Los números muestran una diferencia importante entre Barragán y el resto de los perfiles considerados. Mientras él alcanza el 32 por ciento, Marco Polo Aguirre registra 12 por ciento y Miguel Ángel Villegas, 11 por ciento.

Barragán concentra casi una de cada tres preferencias entre las personas consultadas en el ejercicio, una cifra que marca la distancia entre los distintos nombres que aparecen en la contienda interna.

La encuesta se realizó del 9 al 11 de octubre de 2026, mediante 1,000 entrevistas válidas cara a cara a personas mayores de 18 años residentes en Morelia, el margen de error muestral reportado es de ±3.1 por ciento, con un nivel de confianza del 95 por ciento.

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