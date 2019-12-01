Ciudad de México, a 27 de noviembre de 2026.- La distribución de las diputaciones de representación proporcional para las elecciones federales de 2027 continuará bajo el criterio de contabilizar la sobrerrepresentación de manera individual por partido político y no por coalición, de acuerdo con el anteproyecto discutido en la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE).

La propuesta establece que los límites constitucionales de representación se revisarán con base en los resultados obtenidos por cada fuerza política, mientras que los triunfos de mayoría relativa conseguidos por candidaturas postuladas en alianza serán atribuidos al partido correspondiente.

El mecanismo mantiene la fórmula aplicada en las elecciones de 2024, cuando la distribución de curules generó controversia entre partidos de oposición, quienes cuestionaron que el cálculo separado de las fuerzas integrantes de una coalición permitiera una mayor representación legislativa al bloque oficialista.

La discusión se da en el marco de la renovación de la Cámara de Diputados en 2027, donde estarán en juego 200 escaños plurinominales. El anteproyecto deberá continuar su proceso de revisión y posteriormente ser sometido a consideración del Consejo General del INE.