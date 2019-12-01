INE garantiza continuidad de trabajos rumbo a las elecciones de 2027

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2026 a las 21:37:18

Ciudad de México, a 30 de octubre de 2026.- La organización de las elecciones de 2027 continuará conforme a los tiempos establecidos, pese a la etapa de transición que atraviesa el Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró su consejera presidenta provisional, Blanca Cruz, quien destacó que el organismo cuenta con una estructura profesional y comprometida para cumplir con sus responsabilidades.

La funcionaria reconoció el trabajo del personal de las oficinas centrales, juntas locales y distritales, así como de los módulos de atención ciudadana, al señalar que su labor permite mantener en marcha las actividades del instituto.

A través de sus redes sociales, Cruz sostuvo que el Consejo General buscará fortalecer el diálogo, escuchar distintas posturas y construir acuerdos mediante decisiones colegiadas y una responsabilidad compartida.

Asimismo, indicó que las tareas relacionadas con la preparación del proceso electoral 2026-2027 deberán desarrollarse conforme a los calendarios y procedimientos establecidos, bajo los criterios técnicos que exige la organización de los comicios.

Por otra parte, reiteró que el INE facilitará las revisiones correspondientes al Órgano Interno de Control y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a fin de garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos.

Finalmente, señaló que el carácter provisional de su presidencia no representa una interrupción de las obligaciones institucionales, por lo que la organización electoral y la rendición de cuentas deberán avanzar de manera simultánea.