INE fija topes de gastos para campañas por diputaciones federales en 2027

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2026 a las 11:19:27

Ciudad de México, a 30 de octubre 2026.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó imponer topes de gasto para las diputaciones federales de mayoría relativa en las elecciones del 2027.

De acuerdo con lo anunciado, se podrán gastar hasta 440 mil 652 pesos por precandidatura y 2 millones 491 mil 466 pesos por candidatura en las campañas.

En ese sentido, el consejero Arturo Chávez López explicó que los límites buscan frenar el gasto excesivo, transparentar los recursos y favorecer el debate de propuestas.

Cabe señalar que el límite aprobado corresponde al 20% del tope de campaña de 2023-2024.

Igualmente, el órgano electoral avaló reglas para la elección consecutiva; es decir, que, quienes busquen reelegirse podrán permanecer en el cargo, respetando la imparcialidad y la equidad, sin utilizar recursos públicos con fines electorales.

De igual forma, deberán presentar una carta de intención al INE, la Cámara de Diputados y su partido a más tardar el 3 de enero de 2027.