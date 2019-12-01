Morelia, Michoacán, 28 de noviembre de 2026.– Desde el Corredor 61, un espacio público ubicado en la colonia Independencia-Obrera, Giulianna Bugarini encabezó una asamblea informativa en la que escuchó directamente a ciudadanos que expresaron su inconformidad ante la falta de atención a las necesidades de sus colonias y solicitaron su acompañamiento para exigir respuestas al gobierno municipal encabezado por Acción Nacional.

Acompañada por Carlos Torres Piña, coordinador estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación, Bugarini cuestionó las prioridades presupuestales del Ayuntamiento, al señalar que mientras se pretende incrementar el costo de trámites y servicios municipales, existen familias que llevan años solicitando agua potable, alumbrado público, pavimentación y espacios deportivos dignos. Asimismo, exigió transparencia sobre el endeudamiento municipal y el destino del dinero de los morelianos.

La fundadora de Morena y presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Michoacán destacó la importancia de mantener el trabajo político en las calles y los espacios públicos, escuchando de viva voz las demandas ciudadanas.

Finalmente, Bugarini reiteró su compromiso de continuar recorriendo las colonias y tenencias de la capital, al sostener que Morelia es mucho más que su Centro Histórico y que todas las familias merecen atención, servicios públicos de calidad y participar en las decisiones sobre el futuro de su ciudad.