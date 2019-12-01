Giulianna Bugarini, la primera mujer en dirigir Morena en Michoacán, busca coordinar Morelia

Morelia, Michoacán, 30 de octubre de 2026.– Giulianna Bugarini ha construido una trayectoria política marcada por el liderazgo femenino, la cercanía con la gente y su compromiso con la transformación. Como fundadora de Morena en Michoacán, hizo historia al convertirse en la primera mujer en dirigir el partido en el estado. Su experiencia también incluye responsabilidades legislativas de primer nivel, como la coordinación del Grupo Parlamentario de Morena y la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.

Hoy, Bugarini busca encabezar la coordinación de Morena en Morelia, respaldada por una trayectoria de trabajo territorial y organización ciudadana. Ha recorrido colonias, escuchado las necesidades de las familias y hace unas semanas, se reunió con más de 300 liderazgos sociales y territoriales. Su apuesta es clara: construir, junto con las y los morelianos, una nueva etapa de transformación para la capital michoacana.