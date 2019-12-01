Giulianna Bugarini apuesta por una nueva etapa para Morelia, con atención a las colonias olvidadas

Giulianna Bugarini apuesta por una nueva etapa para Morelia, con atención a las colonias olvidadas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2026 a las 12:50:06
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Morelia, Michoacán, 31 de octubre de 2026.- Giulianna Bugarini, diputada local y aspirante a la Coordinación Municipal de Morena en Morelia, apuesta por una nueva etapa para la capital michoacana, en la que las necesidades de las familias sean la prioridad y los servicios públicos lleguen a todas las colonias, sin distinciones. Giulianna conoce Morelia porque ha recorrido sus colonias y escuchado directamente a sus habitantes.

A través de sus recorridos por Morelia, Bugarini ha escuchado demandas relacionadas con la falta de agua, el deterioro de las calles, el alumbrado y la atención municipal. La legisladora sostiene que Morelia no termina en el Centro Histórico y que sus tenencias, comunidades y colonias populares también merecen obras, servicios dignos y soluciones.

Con una trayectoria que incluye haber sido la primera mujer en dirigir Morena en Michoacán y actualmente presidir la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Giulianna Bugarini busca llevar su experiencia política y su trabajo territorial a una nueva etapa para Morelia, bajo una premisa: una ciudad no puede avanzar mientras sus colonias sigan esperando lo más básico.

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