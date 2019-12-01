Felipe Fernando Macías encabeza encuestas del PAN rumbo al 2027 en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2026 a las 22:14:20

Querétaro, Querétaro, 9 de octubre de 2026.- El alcalde de Querétaro, Felipe Fernando Macías, se encuentra al frente de las encuestas internas del Partido Acción Nacional (PAN) para ser el próximo coordinador estatal, un puesto que forma parte del proceso para elegir a quien buscará la gubernatura en 2027, de acuerdo con fuentes del partido.

Este viernes, Macías se reunió con los demás aspirantes y el dirigente estatal del PAN, Martín Arango. Al finalizar el encuentro, los participantes levantaron la mano para hacer la señal de la letra V, en un gesto de unidad.

Hasta ahora, el partido no ha confirmado oficialmente quién ocupará la coordinación, aunque las encuestas internas colocan a Macías en el primer lugar. El cargo también es conocido como la coordinación de “Cuidar Querétaro”.

La reunión se llevó a cabo mientras el PAN avanza en la preparación de su participación en las elecciones de 2027, cuando se elegirá al próximo gobernador del estado.