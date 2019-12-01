Espacios dignos para honrar a sus difuntos exige Morelia; Luis Navarro acompaña inauguración en panteón de la Tenencia Morelos

Morelia, Michoacán, a 2 de noviembre de 2026.- En una fecha tan significativa como el Día de Muertos, cuando cientos de familias acuden a recordar a quienes ya partieron, Luis Navarro García acompañó la inauguración de los nuevos sanitarios del panteón de la Tenencia Morelos, una mejora concretada con la organización de sus habitantes y la suma de distintos esfuerzos.

El aspirante a coordinar los trabajos de la Transformación por Morena en Morelia destacó que, especialmente en fechas como esta, contar con espacios limpios, funcionales y dignos cobra mayor importancia para las familias que visitan y recuerdan a sus seres queridos.

“Cuando una familia viene a honrar la memoria de alguien que ama, merece hacerlo en un espacio digno. A veces pareciera que algunos se preocupan más por embellecer lo que ve el turista que por mejorar los espacios que utilizan todos los días las propias familias morelianas. Esas diferencias también tenemos que corregir con una visión de Prosperidad Compartida, como plantea la presidenta Claudia Sheinbaum: que el bienestar llegue a todas y todos”, expresó.

Navarro reconoció la organización de las y los habitantes de la Tenencia Morelos, así como la participación de comerciantes y empresarios que, a partir de distintas gestiones, se sumaron para hacer posible esta mejora.

Sostuvo que Morelia no termina en el Centro Histórico ni en sus grandes avenidas, y que sus barrios, colonias y tenencias también merecen servicios y espacios públicos dignos. “La transformación tiene que sentirse también en lo cotidiano, en aquello que mejora de verdad la vida de las familias”, afirmó.

Finalmente, destacó que dignificar estos espacios también significa cuidar las tradiciones y reconocer a quienes, generación tras generación, mantienen viva la forma en que Morelia recuerda y honra a sus difuntos.