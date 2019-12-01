Encuesta de Rubrum coloca a Gladyz Butanda por encima de Barragán y Navarro

Encuesta de Rubrum coloca a Gladyz Butanda por encima de Barragán y Navarro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2026 a las 15:32:21
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Morelia, Michoacán, a 23 de octubre de 2026.- La más reciente encuesta de Rubrum coloca a Gladyz Butanda Macías en el primer lugar de las preferencias entre los aspirantes de Morena a coordinar la 4T en Morelia, con 35 puntos, seguida por Juan Carlos Barragán, con 32.1, y Luis Navarro, con 21.6.

El estudio de opinión fue realizado el 21 de octubre y reporta un nivel de confianza del 95 por ciento, así como un margen de error de ±3.8 por ciento.

Los datos perfilan a Butanda como una de las figuras competitivas del partido guinda para el proceso interno rumbo a 2027, luego de que formalizara su registro como aspirante a encabezar los trabajos de la transformación en la capital michoacana.

La morenista cuenta con una trayectoria en el ámbito de la infraestructura urbana y la movilidad, con proyectos como los teleféricos de Morelia y Uruapan, obras que forman parte de su experiencia en la administración pública estatal.

Por su parte, la medición de preferencias partidistas ubica a Morena con 35.5 por ciento y al PAN con 32 por ciento.

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