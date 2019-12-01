El PAN consolida frente común por la defensa y el rumbo de Morelia

Morelia, Michoacán, a 6 de noviembre de 2026.- En Acción Nacional las aspiraciones no dividen, fortalecen; y cuando se trata del futuro de Morelia, la unidad está por encima de cualquier interés personal, coincidieron Carlos Humberto Quintana Martínez, presidente estatal del PAN, y Benjamín Farfán Reyes, dirigente municipal.

Ambos líderes destacaron la visión de Adolfo Torres Ramírez, Yankel Alfredo Benítez Silva y Huber Hugo Servín Chávez, quienes contendieron por la Coordinación para la Defensa de la Patria, Familia y Libertad en Morelia, y que hoy caminan en total unidad sumados a un mismo proyecto en torno a David Cortés, priorizando el rumbo de la capital.

En este sentido, Carlos Quintana subrayó que la verdadera fortaleza del partido radica en construir acuerdos y avanzar en equipo: “Hoy lo decimos con claridad: en nuestro partido hay una visión compartida por nuestra ciudad y sus familias. Esta unidad es la fuerza con la que vamos a defender lo que más nos importa.”

Por su parte, Benjamín Farfán enfatizó que este respaldo se traducirá en trabajo de territorio: “No vamos a perder tiempo. Morelia merece resultados constantes y David cuenta con un panismo unido, dispuesto a trabajar con todo para que la capital siga avanzando.”

Como cierre de este frente común y respaldo absoluto a la capital, se confirmó que en los próximos días la Dirigencia Nacional del PAN visitará Morelia para encabezar la entrega oficial del nombramiento a David Cortés como Coordinador para la Defensa de la Patria, Familia y Libertad en Morelia.