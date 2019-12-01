6 de noviembre de 2026, Morelia, Michoacán.- El cariño y compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con Michoacán se reflejan en hechos que llegan a las escuelas, los hogares y las comunidades, destacó Luis Navarro García, aspirante a coordinar los trabajos de la Transformación por Morena en Morelia, al reconocer los avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Navarro celebró los resultados presentados ayer por la mandataria federal, entre los que destacan un avance del 67 por ciento en el Plan Michoacán, con mil 680 obras y acciones concluidas y más de 72 mil millones de pesos ejercidos. Consideró que estas cifras reflejan la voluntad de un gobierno que mantiene a Michoacán entre sus prioridades y trabaja para llevar oportunidades a todos los rincones del estado.

Destacó que detrás de esas cifras hay historias de vida: cerca de 796 mil estudiantes que reciben una beca para continuar sus estudios, jóvenes que encuentran en las aulas más oportunidades para construir su futuro y familias que, gracias a los programas sociales, cuentan con un apoyo para completar el gasto del mes y vivir con mayor tranquilidad. Porque la transformación, señaló, también significa trabajar para que ningún joven tenga que abandonar sus sueños por falta de recursos y que el bienestar comience a sentirse en cada hogar.

En Morelia, reconoció proyectos como el nuevo Hospital General Regional del IMSS en Villas del Pedregal y el programa Vivienda para el Bienestar, que abre la posibilidad de que más familias tengan un hogar propio. Destacó especialmente lo que representa para tantas madres y jefas de familia poder dejar atrás la incertidumbre de la renta y comenzar a construir un patrimonio para ellas y sus hijos, así como contar con servicios médicos más cercanos y accesibles cuando sus seres queridos los necesiten.

El exsecretario de Finanzas destacó que estos avances también reflejan la coordinación entre el Gobierno de México y el Gobierno de Michoacán, un trabajo conjunto que permite convertir los recursos públicos en oportunidades reales. Sostuvo que ése es uno de los principios de la Cuarta Transformación: que el bienestar no se quede en los discursos, sino que se traduzca en tranquilidad para las familias, oportunidades para los jóvenes y un futuro más digno para las próximas generaciones.

Finalmente, Navarro reconoció que la presidenta Claudia Sheinbaum ha demostrado con hechos su amor por Michoacán y consideró que Morelia debe seguir ese mismo camino: trabajar cerca del pueblo, poner al gobierno al servicio de todas y todos y lograr que cada decisión, cada recurso y cada acción se traduzcan en bienestar para más familias morelianas.