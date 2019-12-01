Ciudad de México, a 22 de noviembre de 2026.– Carlos Torres Piña, coordinador estatal de Defensa de la Transformación en Michoacán, respaldó el posicionamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien advirtió que los intentos de la oposición por deslegitimar las elecciones de 2027 volverán a fracasar, porque la voluntad del pueblo no puede sustituirse con campañas de desprestigio ni estrategias de desinformación.

Torres Piña coincidió con la mandataria federal en que, ante la falta de respaldo popular, los adversarios de la Cuarta Transformación pretenden sembrar dudas sobre las instituciones y los procesos democráticos. Señaló que la democracia mexicana se ha fortalecido gracias a décadas de lucha ciudadana y que ninguna fuerza política puede colocarse por encima de la decisión que libremente expresen las y los mexicanos en las urnas.

“La presidenta Claudia Sheinbaum tiene razón: quienes durante años intentaron frenar la transformación ahora quieren desacreditar la democracia. Pero el pueblo de México ya aprendió a defender su voluntad y no permitirá que regresen las prácticas de quienes antes decidían el destino del país a espaldas de la gente”, expresó.

El coordinador estatal recordó que la Cuarta Transformación nació precisamente de la lucha contra los fraudes electorales y del esfuerzo de millones de mexicanos por hacer valer su voto. Por ello, sostuvo que el compromiso del movimiento debe ser garantizar elecciones libres, transparentes y respetuosas de la voluntad popular, independientemente de los resultados.

Finalmente, Torres Piña afirmó que en Michoacán se continuará trabajando por la unidad de las fuerzas de izquierda, la organización territorial y la defensa de la democracia, bajo la convicción de que el futuro del estado y del país debe decidirlo el pueblo, sin presiones, imposiciones ni campañas de desinformación.