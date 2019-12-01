Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2026 a las 16:37:01

Querétaro, Querétaro, a 27 de noviembre de 2026.- Tres personas se inscribieron en el proceso de selección para la precandidatura a la gubernatura de Querétaro rumbo a 2027 dentro de la organización SOMOS, cuya convocatoria cerró el pasado 20 de noviembre, informó su presidente estatal, Gonzalo Bárcenas Reyes.

Señaló que corresponderá a la Comisión Electoral Nacional determinar y difundir los detalles sobre los perfiles registrados y el calendario de las etapas subsecuentes, como parte del esquema interno que la agrupación plantea para abrir la definición de candidaturas a la participación ciudadana y reducir el peso exclusivo de las dirigencias partidistas. “Es muy interesante que tengamos este poder de participación”.

A diferencia de la contienda por la gubernatura, precisó que los registros para aspirar a presidencias municipales, diputaciones locales y diputaciones federales en Querétaro continúan abiertos hasta el próximo 23 de diciembre.

Llamó a la ciudadanía interesada en participar en la vida pública y en los procesos internos de selección a revisar las bases y formalizar su inscripción a través de la plataforma habilitada por la organización en precandidatos.somosmx.org.mx.

Bárcenas Reyes sostuvo que la agrupación registra avances en sus expectativas electorales y afirmó que mediciones recientes de distintas encuestadoras colocan a SOMOS Querétaro por encima del 4.2 por ciento de intención de voto en la carrera por la gubernatura.

Atribuyó ese posicionamiento a que el movimiento ha operado, según dijo, sin actos anticipados de campaña ni promoción personalizada, además de reiterar que quienes encabezan la dirigencia no buscarán candidaturas a cargos de elección popular.

“Estamos muy orgullosos porque, sin campañas anticipadas, sin estar jugando al tema de caminar en las vías jurídicas, sin tener nombres visibles, solamente con la idea de que los dirigentes no seremos candidatos a ningún espacio, estamos avanzando con mucha fuerza”.

Recordó que el cierre de esta primera etapa interna en SOMOS ocurre mientras avanza el proceso electoral Local 2026-2027 en Querétaro, un escenario en el que las distintas fuerzas políticas y agrupaciones buscan posicionar perfiles, cumplir con las reglas de paridad y acciones afirmativas en los 18 municipios y definir sus rutas de participación para la renovación del Poder Ejecutivo estatal, el Congreso local, los ayuntamientos y las diputaciones federales.

De acuerdo con Bárcenas Reyes, la organización apostará por procesos de elección primaria para acercar la definición de las postulaciones a la ciudadanía conforme se acerquen las etapas formales del calendario electoral.