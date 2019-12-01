Carlos Torres Piña y Ariadna Montiel acuerdan fortalecer el trabajo territorial y revisar las estructuras seccionales en Michoacán

Carlos Torres Piña y Ariadna Montiel acuerdan fortalecer el trabajo territorial y revisar las estructuras seccionales en Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2026 a las 17:12:40
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Morelia, Michoacán, 30 de octubre de 2026.– Con el objetivo de fortalecer la organización territorial y consolidar el trabajo de base de la Cuarta Transformación en Michoacán, Carlos Torres Piña sostuvo una reunión de trabajo con Ariadna Montiel Reyes, en la que abordaron las tareas de organización, seguimiento y revisión de las estructuras seccionales en la entidad.

Durante el encuentro, Torres Piña destacó que el fortalecimiento de la transformación requiere mantener una presencia permanente en las comunidades, colonias y municipios, mediante estructuras organizadas, cercanas a la población y capaces de identificar las necesidades de cada territorio.

Señaló que una de las prioridades de esta nueva etapa consiste en revisar el funcionamiento de las estructuras seccionales, identificar sus áreas de oportunidad y fortalecer los mecanismos de coordinación que permitan dar continuidad al trabajo territorial en las distintas regiones de Michoacán.

Asimismo, subrayó la importancia de que la organización no se limite a las tareas de movilización, sino que permita mantener una comunicación constante con la ciudadanía, escuchar sus planteamientos y dar seguimiento a las necesidades que se expresan desde las bases.

Carlos Torres Piña sostuvo que el trabajo territorial debe traducirse en una organización cada vez más sólida, con responsabilidades claras, participación de mujeres y jóvenes, y una articulación efectiva entre los distintos niveles de coordinación.

Finalmente, reiteró que la fortaleza de la Cuarta Transformación radica en su vínculo permanente con el pueblo, por lo que continuará impulsando encuentros y tareas de organización que permitan consolidar las estructuras de base en todo Michoacán.

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