Avanza PRD Michoacán en capacitación y organización electoral rumbo a 2027

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2026 a las 13:02:43

Morelia, Michoacán, 30 de septiembre de 2026.- El PRD Michoacán ha capacitado a liderazgos y presidentes de comités municipales de casi 50 municipios como parte de sus trabajos de organización electoral rumbo a los comicios de 2027. La Secretaría de Asuntos Electorales, encabezada por Luis García, prevé concluir esta etapa en el resto del estado durante los próximos días.

La gira ha reunido a representantes de las cabeceras distritales de Puruándiro, La Piedad, Zamora, Huetamo, Los Reyes, Paracho, Apatzingán y Uruapan, así como de los municipios que integran cada distrito.

“Mediante estos encuentros, el partido acerca la capacitación a las distintas regiones y fortalece la coordinación con sus comités municipales para avanzar en la organización electoral desde el territorio”, señaló Luis García.

Explicó que las jornadas tienen como objetivo fortalecer los conocimientos de las y los integrantes de la estructura partidista y prepararlos para asumir las responsabilidades correspondientes durante el próximo proceso electoral.

García adelantó que el PRD Michoacán continuará con las reuniones durante los próximos días, hasta completar la capacitación en los municipios restantes. “Ampliaremos la participación de nuestros liderazgos locales y consolidaremos una estructura electoral preparada, con presencia en todas las regiones”, concluyó.