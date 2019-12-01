Investigan el asesinato de un hombre en la carretera a Tlacote 

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2026 a las 11:04:39

Querétaro, Querétaro, a 30 de septiembre 2026.- Cerca de la medianoche, elementos de la Policía Municipal de Querétaro, tomaron conocimiento del hallazgo del conductor de una camioneta sin vida, en la carretera a Tlacote.

De acuerdo a la investigación oficial, los elementos policiales, realizaban recorridos de vigilancia, cuando visualizaron a una camioneta accidentada, a la altura de la colonia Santa María Magdalena.

Al aproximarse al vehículo, observaron que el conductor ya no presentaba signos vitales y que presentaba una lesión, la cual aparentemente, le habría ocasionado la muerte.

La zona fue acordonada por las autoridades, las cuales tomaron conocimiento y esperaron el arribo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.