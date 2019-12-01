Carlos Salinas reaparece en Harvard durante conversatorio sobre México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2026 a las 22:12:28

Massachusetts, Estados Unidos, a 29 de septiembre de 2026.- El expresidente Carlos Salinas de Gortari volvió a aparecer públicamente al participar en un encuentro con estudiantes mexicanos en la Universidad de Harvard, donde conversó sobre distintos temas relacionados con México y posó para fotografías con algunos de los asistentes.

La participación del exmandatario ocurrió el lunes 28 de septiembre durante el conversatorio “Hablemos de México”, organizado por la Asociación de Estudiantes Mexicanos de Harvard (HUMAS), espacio en el que estudiantes y miembros de la comunidad académica intercambiaron puntos de vista sobre la situación y el futuro del país.

El encuentro fue moderado por integrantes de la organización estudiantil y permitió a los asistentes realizar preguntas a Salinas de Gortari, además de abordar aspectos de su trayectoria académica y política.

La presencia del expresidente también llamó la atención en redes sociales luego de que se difundieran imágenes en las que aparece acompañado por estudiantes, entre ellas una fotografía tomada por la estudiante Cecilia León Sterling, quien compartió el momento en sus redes sociales.

Salinas de Gortari mantiene una relación académica con Harvard, institución en la que cursó estudios de posgrado entre 1973 y 1978, periodo durante el cual obtuvo grados en Administración Pública, Economía Política y Economía Política y Gobierno.

La Asociación de Estudiantes Mexicanos de Harvard, fundada en 1992, ha realizado anteriormente encuentros con distintas figuras públicas mexicanas como parte de sus actividades de análisis y diálogo sobre temas políticos, económicos y sociales relacionados con el país.