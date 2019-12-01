Explosión de mina deja un joven muerto y otro herido en Apatzingán, Michoacán; es el segundo incidente en horas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2026 a las 22:47:06

Apatzingán, Mich., a 29 de septiembre de 2026.- Un joven perdió la vida y otro resultó lesionado luego de la explosión de un artefacto de fabricación artesanal, registrada la tarde de este martes en la localidad de Hacienda de la Huerta, municipio de Apatzingán.

La víctima mortal fue identificada como Mario B., de 21 años de edad, quien sufrió heridas de gravedad a consecuencia del estallido y murió en el lugar antes de que pudiera ser trasladado a un hospital.

En el mismo incidente resultó herido Jovani Alexis, de 18 años, quien presentó una lesión en uno de sus brazos. El joven recibió auxilio y posteriormente fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

La detonación provocó la movilización de corporaciones de seguridad y servicios de emergencia hacia Hacienda de la Huerta, donde el área fue acordonada para preservar los indicios y facilitar las labores de investigación.

Especialistas de la Fiscalía de Michoacán realizaron las diligencias correspondientes y recolectaron evidencias con el objetivo de determinar las características del artefacto explosivo, así como esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la detonación.

Una vez concluidas las primeras actuaciones periciales, el cuerpo de Mario fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de los estudios correspondientes.

El hecho se registró apenas unas horas después de otro incidente con un explosivo ocurrido en la zona de Las Cahuingas, también perteneciente al municipio de Apatzingán.

En ese primer episodio, una pareja que circulaba a bordo de una motocicleta resultó lesionada tras un presunto ataque con un artefacto explosivo que habría sido lanzado desde un dron.

Los afectados fueron identificados como Ángel Gabriel O. J., de 34 años, quien sufrió una fractura expuesta en un brazo, y Ana María A., quien presentó fracturas en un brazo y un pie.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer ambos acontecimientos y establecer las circunstancias en que fueron utilizados los artefactos explosivos.