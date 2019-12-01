Bajo la lupa el Movimiento del Sombrero: FGE Michoacán investiga la ruta del dinero tras el asesinato de Carlos Manzo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2026 a las 20:09:01

* La Fiscalía de Michoacán prepara un nuevo requerimiento a Grecia Quiroz para obtener los teléfonos de Carlos Manzo, mientras abre otra línea para rastrear posibles vínculos financieros entre el Movimiento del Sombrero y personas relacionadas con grupos criminales

Uruapan, Mich., a 29 de septiembre de 2026.— La investigación por el asesinato de Carlos Manzo vuelve a sacudir el escenario político de Uruapan. Mientras la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) insiste en obtener los teléfonos celulares que pertenecieron al exalcalde y que permanecen en poder de su viuda, la presidenta municipal Grecia Quiroz, la autoridad ministerial confirmó que mantiene abierta una segunda línea de investigación para determinar si existieron vínculos financieros entre integrantes del denominado Movimiento del Sombrero y personas relacionadas con organizaciones criminales.

El expediente comienza así a extenderse más allá del momento del atentado que terminó con la vida de Manzo el 1 de noviembre de 2025. La Fiscalía está revisando comunicaciones, relaciones personales, posibles filtraciones de información y movimientos financieros, mientras algunos de los nombres que han aparecido en las investigaciones por el homicidio también son mencionados dentro de las indagatorias relacionadas con el entorno del Movimiento del Sombrero.

El vicefiscal Israel Vega Rodríguez confirmó que la Fiscalía prepara un nuevo requerimiento para que Grecia Quiroz aporte los dispositivos de su esposo. La alcaldesa ha mantenido su negativa a entregarlos, mientras la autoridad sostiene que necesita someterlos a peritajes para obtener información que podría resultar relevante para esclarecer el homicidio.

La disputa por los teléfonos tampoco es nueva. La FGE ya había formulado requerimientos anteriores y ahora prepara uno más, acompañado de las medidas de apremio que correspondan conforme al procedimiento legal. Vega Rodríguez advirtió que, si el incumplimiento persiste, dichas medidas pueden aumentar gradualmente hasta llegar al arresto.

Pero una precisión resulta indispensable: actualmente no existe una orden de arresto contra Grecia Quiroz, ni la Fiscalía ha informado que la presidenta municipal esté imputada por el asesinato de Carlos Manzo.

La advertencia es otra: si la alcaldesa continúa sin atender los requerimientos ministeriales, la autoridad puede incrementar las medidas de apremio y eventualmente analizar otras acciones legales, incluida una posible investigación por obstrucción de la justicia.

Y mientras los teléfonos permanecen en el centro de la disputa, la Fiscalía ha revelado qué busca encontrar en ellos. Entre los objetivos de los peritajes se encuentra determinar si existió alguna alteración o manipulación de la cuenta de WhatsApp de Carlos Manzo, además de revisar la información almacenada en los dispositivos.

El dato resulta especialmente relevante después de que durante las últimas semanas salieran a la luz comunicaciones atribuidas a personas detenidas por su presunta relación con el homicidio del exalcalde. Entre ellas aparece Alexis Jesús “N”, alias “El Brilloso”, señalado por las autoridades como integrante de una estructura criminal y relacionado con la investigación del asesinato, así como Cristian Martín “N”, “El Vikingo”.

La aparición de ambos nombres ha colocado nuevamente bajo los reflectores las relaciones que existían alrededor de Manzo antes de su muerte y las personas que tenían acceso a información sobre sus movimientos.

La pista del dinero

Pero ahora la investigación tiene otra vertiente: el dinero.

La Fiscalía confirmó que mantiene abierta una línea para determinar si existió financiamiento de personas vinculadas con grupos criminales hacia integrantes del Movimiento del Sombrero. Para ello, la investigación contempla la participación de autoridades federales y de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Hasta ahora, la autoridad no ha presentado públicamente pruebas que permitan afirmar que el Movimiento del Sombrero fue financiado por el CJNG. Esa posibilidad forma parte de una línea de investigación, no de una conclusión judicial.

La diferencia es crucial, pero el hecho de que la FGE haya confirmado públicamente la existencia de esta investigación coloca al movimiento político surgido alrededor de la figura de Carlos Manzo ante un nuevo escrutinio.

La pregunta que ahora intenta responder la autoridad no se limita a quién disparó contra el exalcalde o quién habría ordenado el ataque. También busca reconstruir quiénes tenían acceso a información sensible, qué relaciones existían entre los distintos personajes involucrados y si hubo recursos económicos que pudieran vincular a integrantes del movimiento con personas relacionadas con organizaciones criminales.

En paralelo, la Fiscalía ha mantenido abierta la investigación sobre Samuel García Rivero y otros personajes relacionados con el entorno de Manzo. Las declaraciones incorporadas a la carpeta han provocado que la autoridad revise nuevamente las relaciones existentes dentro y alrededor del Ayuntamiento de Uruapan.

El caso de “El Brilloso” añadió otra pieza al rompecabezas. Su presunta cercanía previa con Carlos Manzo y las comunicaciones que han sido expuestas durante el proceso penal han obligado a revisar nuevamente los vínculos que existían antes del asesinato.

Grecia Quiroz, por su parte, ha sostenido públicamente que algunas de las personas ahora señaladas por las autoridades tuvieron una relación previa con Carlos Manzo y que su esposo incluso intentó ayudar a personas que buscaban apartarse de actividades criminales. La alcaldesa también ha exigido que los responsables del asesinato sean castigados.

La Fiscalía no ha acusado a Quiroz de participar en el homicidio.

Sin embargo, la presión ministerial sobre ella aumenta por un asunto diferente: la entrega de los teléfonos.

Por ahora, dos investigaciones avanzan de manera paralela. Una intenta reconstruir el asesinato de Carlos Manzo y otra busca establecer si existieron vínculos financieros entre personas relacionadas con el Movimiento del Sombrero y grupos criminales.

Ambas investigaciones todavía tienen preguntas abiertas.

Lo que sí ha cambiado es el tamaño del expediente.

Lo que comenzó con un asesinato ocurrido frente a cientos de personas en pleno Festival de las Velas se ha convertido, casi un año después, en una investigación que toca comunicaciones, teléfonos celulares, presuntas filtraciones de información, relaciones políticas, personas señaladas por las autoridades como integrantes de grupos criminales y movimientos financieros.

Y mientras la Fiscalía prepara otro requerimiento para obtener los dispositivos de Carlos Manzo, la atención vuelve a concentrarse en Grecia Quiroz y en una pregunta que todavía no tiene respuesta pública: ¿qué información contienen esos teléfonos que la autoridad considera tan importante para el esclarecimiento del crimen?

La respuesta podría depender de lo que ocurra con el nuevo requerimiento; porque por ahora no existe una orden de arresto contra la alcaldesa, pero la Fiscalía ya dejó claro que la disputa por los teléfonos todavía está lejos de terminar.