Cae uno de los objetivos prioritarios en Lomas de Casa Blanca, en operación “MÁSCARA”

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2026 a las 10:59:53

Querétaro, Querétaro, a 30 de septiembre 2026.- La Operación “MÁSCARA”, desarrollada en la colonia Lomas de Casa Blanca, municipio de Querétaro; de la Fiscalía General del Estado solicitó 11 órdenes de cateo a través de medios digitales, las solicitudes fueron enviadas al Poder Judicial del Estado y, una vez analizadas, las autorizaciones judiciales fueron emitidas mediante firma electrónica y recibidas en tiempo real.

En cuestión de minutos, las resoluciones fueron impresas en el mismo sitio y comenzó la ejecución simultánea de las diligencias.

La implementación de Sinergia Digital potencializa y agiliza la obtención de autorizaciones judiciales, al incorporar medios electrónicos a la coordinación entre la Fiscalía General y el Poder Judicial para la realización de actos de investigación sujetos a control constitucional, fortaleciendo la capacidad de respuesta durante las investigaciones.

Durante el despliegue fueron detenidas cuatro personas; entre ellas, uno de los principales objetivos prioritarios de la zona Luis Uriel “N” alias “Denver”. Las personas detenidas quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación jurídica.

Como resultado del procesamiento de los distintos puntos intervenidos, fueron aseguradas diversas dosis de sustancias con características de narcótico, entre ellas, metanfetamina y cocaína, así como aproximadamente 40 Kilos de marihuana, un arma de fuego y una gran cantidad de dinero en efectivo, entre otros indicios.

Como parte de la operatividad fueron asegurados cuatro inmuebles y tres vehículos relacionados con la investigación.

Las diligencias contaron con la participación de la Policía de Investigación del Delito (PID) y Policía Estatal (POES), quienes brindaron seguridad y apoyo durante la intervención y procesamiento de los distintos puntos.

Todos los indicios quedaron debidamente asegurados e integrados a la carpeta de investigación para continuar con los análisis periciales y los actos correspondientes.