Interpol retira fichas rojas contra Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga; Sheinbaum solicitará reactivación

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2026 a las 11:48:27

Ciudad de México, a 30 de septiembre 2026.- La Interpol retiró las fichas rojas que pesaban sobre la conductora de televisión Inés Gómez Mont y el empresario Víctor Álvarez Puga, prófugos de la justicia en México.

Lo anterior lo confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien mostró su descontento con la situación y aseguró que su gobierno buscará la reactivación de la medida, así como explicaciones para entender la decisión de la corporación.

Además, durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana recalcó que los sospechosos son “factureros reconocidos”.

En ese sentido, la jefa del Ejecutivo federal mencionó que México busca mantener una buena relación con el Gobierno estadounidense y su Departamento de Justicia (DOJ), pero señaló que quiere correspondencia en este tipo de casos.

“No se puede estar pidiendo de un lado y no responder del otro; nosotros siempre queremos una buena relación con el gobierno de Estados Unidos y con el Departamento de Justicia, pero es muy importante que haya siempre reciprocidad”, afirmó la presidenta Sheinbaum.

Cabe señalar que Álvarez Puga fue detenido en Estados Unidos, mientras que en la República Mexicana enfrenta acusaciones por delitos como lavado y desvío de recursos.