Localizan 50 mil litros de hidrocarburo y una toma clandestina en Cortazar

Localizan 50 mil litros de hidrocarburo y una toma clandestina en Cortazar
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2026 a las 10:51:13
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Cortazar, Guanajuato, a 30 de septiembre 2026.- Un contenedor artesanal con aproximadamente 50 mil litros de hidrocarburo, además de una toma clandestina, fueron localizados durante un operativo conjunto realizado por elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en la comunidad de Merino.

El hallazgo se registró cuando los elementos realizaban recorridos de vigilancia sobre un camino de terracería que conduce hacia Santa Fe de la Purísima. Durante el patrullaje detectaron un fuerte olor a hidrocarburo, por lo que ampliaron la inspección en los alrededores.

Como resultado de la revisión, ubicaron un punto que presuntamente era utilizado para el almacenamiento irregular de combustible. En el lugar encontraron un contenedor de fabricación artesanal con capacidad aproximada de 50 mil litros, además de una toma clandestina.

Ante el hallazgo, la zona fue asegurada y se dio aviso a las autoridades correspondientes, quienes quedaron a cargo de las investigaciones para establecer el origen del hidrocarburo y determinar las posibles responsabilidades.

El operativo permitió también detectar una zona que representaba un riesgo para la seguridad de quienes transitan por el sector, debido al manejo irregular de combustible.

Las investigaciones continuarán para establecer si el sitio forma parte de alguna actividad ilícita relacionada con la extracción o almacenamiento de hidrocarburos.

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